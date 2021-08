Nach Prügelattacke auf Lebensgefährtin in Haft

46-Jähriger soll auch mit den Umbringen gedroht haben -Anrainer alarmierten die Polizei.

Ein 46-Jähriger ist nach der Prügelattacke auf seine Freundin am vergangenen Freitag in Wien-Liesing festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte der Serbe nicht zum ersten Mal auf seine 34-jährige Lebensgefährtin eingeschlagen. Der Mann kam wegen schwerer Nötigung und fortgesetzter Gewaltausübung in Haft. Anrainer hatten die Einsatzkräfte alarmiert.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing kamen wegen des lautstarken Streites in die Wohnung. Dabei soll der 46-Jährige auch seiner Freundin mit dem Umbringen gedroht haben.

Die Polizei hat in diesem Zusammenhang erneut betont, dass Gewalt in jeglicher Form nicht geduldet wird. Opfer und Personen, die Gewalt wahrnehmen, sollen sich an den Polizeinotruf 133 wenden. Auch die Wiener Interventionsstelle (01/585 32 88), der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719), die Männerberatungsstellen (01/603 28 28) sowie das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention (0800/21 63 46) bieten Hilfe und Informationen.