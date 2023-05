Nach schwerem Raub: Polizei sucht diesen Mann

Ein Trio raubte einen 75-jährigen Mann in seiner Wohnung in Wien-Favoriten brutal aus. Die Polizei veröffentlichte nun das Fahndungsfoto von einem der mutmaßlichen Täter.

Wien. Der Vorfall ereignete sich bereits am 2. März dieses Jahres: Drei bisher unbekannte Männer raubten einen 75-Jährigen in seiner Wohnung aus. Das Trio klopfte zunächst an der Tür und zeigte dem späteren Opfer einen Ausweis vor. Der Mann ließ sie in seine Wohnung, weil er dachte, dass es sich um Polizisten handeln würde. Die drei Männer sollen das Opfer geschlagen und beraubt haben.

Als sie die Wohnung unter anderem mit Bargeld und einer Bankomatkarte verließen, versperrten sie diese von außen. Da ein Tatverdächtiger seinen Ausweis in der Wohnung vergaß, kehrte dieser zurück, soll den 75-Jährigen mit einem Messer bedroht und den Ausweis gefordert haben. Anschließend flüchtete er erneut aus der Wohnung versperrte diese wieder.

Das Opfer gelangte durch ein Fenster in den Innenhof und es wurde die Polizei alarmiert. Mit der geraubten Bankomatkarte wurde kurz nach der Tat Bargeld behoben. Dadurch konnten Lichtbilder von einem der mutmaßlichen Täter ausgewertet werden.

Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.