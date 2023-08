Ein 34-Jähriger ist am Montagabend in Wien-Favoriten bei einem Streit mit einem Messer am Oberarm verletzt worden.

Zu der Auseinandersetzung kam es gegen 22.30 Uhr auf der Favoritenstraße. Der Täter flüchtete, eine Fahndung war erfolglos. Laut Zeugen handelt es sich um einen 45-jährigen Türken, nachdem die Polizei nun weiter sucht. Der nicht allzu schwer Verletzte wurde von Passanten betreut und von der Rettung in ein Spital gebracht. Er konnte noch nicht befragt werden.