Nach Terror: Kerzen und Blumen für Opfer in Wien

Trauernde legten Blumen und Kerzen an den Tatorten in der Innenstadt nieder.

Nexhip V. (21) aus Korneuburg, eine junge Studentin (24) aus Deutschland, die als Kellnerin im Bermuda-Dreieck arbeitete, eine 44-jährige Frau und ein 39-Jähriger haben am Montagabend ihr Leben verloren. Attentäter Kujtim F. (20) hat sie brutal erschossen. 22 weitere Menschen wurden in dem Kugelhagel zum Teil schwer verletzt.

Seit der Terrornacht überwiegt in Wien die Trauer. „Nexhip erlitt vier Schusswunden. Sein Bruder hat mir die traurige Nachricht mitgeteilt, dass er verstorben ist“, sagt der Freund des jüngsten Todesopfers zum BLICK. „Er war ein ganz, ganz guter Junge.“ Aber nicht nur Bekannte und Verwandte trauern um die Todesopfer und Verletzten. In der ganzen Innenstadt gedachten die Menschen gestern den Opfern des brutalen Attentats. Viele Trauernde pilgerten zu den Schauplätzen des Verbrechens im ersten Wiener Bezirk. Kerzen wurden aufgestellt, Blumen niedergelegt, Schweigeminuten eingelegt, stille Gebete gesprochen. „Immer wieder flossen Tränen der Anteilnahme“, berichtet ÖSTERREICH-Reporterin Larissa Eckhardt von ihrem Lokalaugenschein vor Ort.

Die Betroffenheit in der Bevölkerung war gestern überall deutlich zu spüren.

Slowenische Burg leuchtet in Rot-weiß-Rot

Anteilnahme. Auch im Ausland ist die Erschütterung über den Anschlag mitten in Wien groß. Neben Bekundungen von ­hohen Politikern wie Merkel oder Macron befinden sich noch Tage nach der Tat unzählige Journalisten aus der ganzen Welt in der Wiener Innenstadt.

Als Zeichen der Solidarität erleuchtete die Burg in Ljubljana kurz nach dem Anschlag in Rot-weiß-Rot. Auch in Belgrad und Bratislava erstrahlten Gebäude und Brunnen als Zeichen der Anteilnahme in den Nationalfarben. (mko)