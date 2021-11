Nach versuchter Vergewaltigung: Gesuchter stellt sich

42-Jähriger Türke soll versucht haben, eine 17-Jährige zu vergewaltigen – Aussage verweigert.

Wien. Ein 42-Jähriger, der einer versuchten Vergewaltigung verdächtigt wird, hat sich der Polizei am Freitag in Wien-Favoriten gestellt. Der Türke verweigerte jedoch die Aussage und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die Polizei hatte am Mittwoch Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht und um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Am 29. Oktober soll der Mann versucht haben, eine 17-Jährige zu vergewaltigen, diese konnte jedoch entkommen. Zeugen waren ihr zu Hilfe gekommen und hatten Bilder von dem mutmaßlichen Angreifer aufgenommen.