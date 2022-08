Nach Wien-Terror: Sechs Männer angeklagt

Gegen sechs Männer wird Anklage erhoben – fünf davon befinden sich seit Monaten in Untersuchungshaft.

Wien. Eineinhalb Jahre nach dem Terroranschlag (2. November 2020), bei dem der Terrorist K.F. vier Menschen getötet und zahlreiche andere verletzt hat, liegt die Anklage vor, wie "Der Standard" berichtet. Gegen sechs Männer wird Anklage erhoben, fünf davon befinden sich seit Monaten in Untersuchungshaft. In der Anklageschrift heißt es, dass sie den Anschlag "ermöglicht, erleichtert, abgesichert oder in einer anderen Weise gefördert" hätten.

Einer der Angeklagten ist der Mann, der den Attentäter auf seiner Fahrt in die Slowakei begleitet hat, wo dieser dann Munition kaufen wollte. Einem anderen Angeklagten wird vorgeworfen, er soll den Anschlag mit dem Attentäter geplant und die "Tatwaffen samt Munition und weiterer Anschlagsutensilien" vorbereitet haben.

Laut Anklage werden 20 Zeugen geladen. Alle Angeklagten bestreiten die Vorwürfe, für sie gilt die Unschuldsvermutung. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig.