× Nachbar in Wien wegen Musik mit Machete bedroht

Nach einer nächtlichen Auseinandersetzung unter Nachbarn in Wien-Favoriten sind gestern, Samstag, ein 22-Jähriger und ein 21-Jähriger von der Polizei angezeigt worden.

Wegen der lauten Musik aus einer Wohnung griff sich der 22-jährige gegen 5.00 Uhr seine Machete und bedrohte den Jüngeren damit an der Wohnungstüre. Der 21-Jährige versuchte, die Waffe wegzudrücken, mehrere Schnittverletzungen waren die Folge und der Nachbar ergriff vorerst die Flucht.

© LPD Wien ×

Cannabis entdeckt

Kurz darauf wurden jedoch in der Wohnung des 22-Jährigen mehrere Beamte der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) vorstellig, nachdem sie zwangsweise die Wohnungstüre des Tatverdächtigen geöffnet hatten. In der Wohnung wurde nicht nur die vermeintliche Tatwaffe, sondern auch mehrere Cannabispflanzen sichergestellt.

© LPD Wien ×

Der gesuchte 22-Jährige befand sich indes nicht in der Wohnung, er stellte sich ein wenig später in Begleitung seines Vaters in einer Polizeiinspektion in Wien-Währing und zeigte sich in ersten Befragung geständig. In Favoriten kam es hingegen nach dem Eintreffen der Polizei noch zu einem weiteren Vorfall, denn der zuvor bedrohte 21-Jährige verpasste einem weiteren 16-jährigen Nachbarn einen Faustschlag. Der Teenager wurde leicht verletzt, der 21-Jährige begründete seine Attacke damit, dass sein jüngerer Kontrahent, der zuvor bei ihm zu Besuch gewesen war, eigentlich verantwortlich für alles Vorgefallene sei.

Letztendlich wurde der 22-Jährige unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der versuchten schweren Körperverletzung angezeigt. Der 21-Jährige erhielt eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung.