× Nachbarn mit Tod bedroht: WEGA-Einsatz

Das Opfer wollte gerade das Haus verlassen, als sich sein Nachbar vor ihm aufbaute.

Wien. Wilde Szenen spielten sich Samstagmittag in einer Wohnanlage in der Vivariumstraße (Leopoldstadt) ab. Ein Rumäne (48), der seit Längerem mit seinem Nachbarn (30) auf Kriegsfuß steht, traf den 30-Jährigen gegen 12.30 Uhr im Stiegenhaus, stürmte auf ihn zu und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Da der Tobende auch eine Pistole besitzt, flüchtete das Opfer in seine Wohnung und rief die Polizei. Als die Beamten mit mehreren Streifen und der Sondereinheit WEGA am Tatort anrückten, wurde der Rumäne sofort aggressiv.

Dutzende Polizisten rückten in der Vivariumstraße an.

„Er weigerte sich zunächst, den Code für den Safe, in dem er die Pistole verwahrt hatte, preiszugeben“, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Nach mehreren Aufforderungen händigte der 48-Jährige die Pistole jedoch aus. Er wurde festgenommen und erhielt Waffenverbot.