Nächster Großeinsatz in Wien - Brand in Chemie-Firma

Während nach dem Brand in einem Discounter in Floridsdorf die Polizei ermittelt, musste die Wiener Berufsfeuerwehr zum nächsten Großeinsatz - in einem nicht weit entfernten Chemie-Betrieb.

Wien. Das neuerliche Feuer brach am Mittwoch gegen 10 Uhr in einer Chemie-Firma in der Breitenleer Straße nahe dem Gewerbepark Stadlau und dem TierQuartier aus. Ersten Informationen waren von Seiten der Feuerwehr, die Alarmstufe 2 hatte, 16 Fahrzeuge und 63 Florianis im Einsatz. Die Berufsrettung musste vor Ort mehrere Arbeiter notfallmedizinisch behandeln. Wie viele Menschen tatsächlich verletzt wurden, ist noch unklar. Gegen Mittag konnte das Feuer gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.