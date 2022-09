Neue Masche: "Falsche" Bankerin nahm Oma aus

Diesmal machte eine Betrügerin einer Seniorin weis, dass ihr Bargeld nicht echt sei.

Wien. Die Betrugsmaschen werden immer dreister: Inzwischen geben sich Telefonbetrüger als Bankmitarbeiter aus.

Eine 87-jährige Wienerin aus Favoriten wurde am Donnerstag gegen 10 Uhr von einer „Bankerin“ kontaktiert. „Das Bargeld, welches Sie zu Hause haben, ist Falschgeld. Eine Kollegin wird deswegen zu Ihnen kommen und das Geld umtauschen“, so die Betrügerin. Unmittelbar nach dem Telefonat kam eine Frau zu der Wohnung der hochbetagten Seniorin. Die 87-Jährige händigte ihr 65.000 Euro in bar aus, die „Bankangestellte“ ergriff darauf mit der Beute die Flucht.

Das Opfer alarmierte daraufhin die Polizei. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Verdachts des schweren Betrugs.