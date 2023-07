Neue Protestwelle: Klima-Kleber rufen zum öffentlichen Sitzstreik auf

Die Klima-Kleber rufen zum öffentlichen Sitzstreik auf und verraten dabei sogar, wo sie ihre erste Aktion der neuen Protestwelle planen.

Trotz der aktuellen Hitzewelle starten die Klimakleber in Wien wieder durch. Zuletzt war es etwas ruhiger um die Gruppierung geworden, doch jetzt wollen sie umso stärker zurück kommen. Mit einem öffentlichen Sitzstreik soll am Montag um 8.00 Uhr am Schwedenplatz protestiert werden. Jeder darf mitmachen, lediglich eine Warnweste muss man beim Protest tragen.

Wir alle sehen wie die #Klimakatastrophe eskaliert. Von epischen Waldbränden bis zu existenz-zerstörenden Überschwemmungen. Wir alle können was tun. Wir protestieren am Montag den 10.7. ab 8 Uhr am Schwedenplatz. Kommt vorbei!#LetzteGeneration #Klimakatastrophe pic.twitter.com/5vg0ALHewn — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) July 9, 2023

"Wir alle sehen wie die #Klimakatastrophe eskaliert. Von epischen Waldbränden bis zu existenz-zerstörenden Überschwemmungen. Wir alle können was tun.", schreibt die "Letzte Generation" auf Twitter in ihrem Aufruf zum Mitmachen.