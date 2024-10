Neue U4-Baustellen bringen längere Wartezeiten

Nachdem die Teilsperre der U4 die Fahrgäste im Sommer auf Trab gehalten hat, stehen im Herbst schon wieder gröbere Einschränkungen an. Neben längeren Intervallen im Oktober fährt ab November nur jeder zweite Zug bis Heiligenstadt.

Bereits im Sommer wurden die Fahrgäste von Wiens ältester U-Bahnstrecke auf eine harte Nervenprobe gestellt. Wegen der Sanierung von insgesamt 94 Tunnelträgern unter dem Franz-Josefs-Kai wurde die U4 im Sommer für zwei Monate zwischen Schwedenplatz und Schottenring gesperrt. Die Folge waren längere Intervalle und teilweise komplett überfüllte Garnituren. Auch im Herbst brauchen die Öffi-Fahrer wieder etwas mehr Geduld.

Jeder zweite Zug nur bis Schwedenplatz

Ab 7. Oktober starten die Arbeiten an der Wendeanlage in Heiligenstadt, danach werden ebenfalls in Heiligenstadt die Weichen erneuert. Ersatzbusse sind nicht notwendig. Lediglich das Intervall musste angepasst werden: Bis Ende Oktober fährt die U4 während der Morgenspitze etwa alle vier Minuten zwischen Hütteldorf und Heiligenstadt.

Den Jahresabschluss bildet der Neubau der historischen, unterirdischen Alserbachbrücke. Vom 4. November bis Ende Dezember kommt es daher zu größeren Einschränkungen. Während das Brückentragwerk erneuert wird, kann nur jeder zweite Zug von Hütteldorf kommend über den Schwedenplatz hinaus bis Heiligenstadt fahren.

Linie D fährt geteilt

Die vielgenutzte Gleisanlage am Schlickplatz wird noch heuer getauscht. Von 21. Oktober bis Mitte November fährt die Linie D deshalb geteilt und fährt nur zwischen Nußdorf und umgelenkt zum Wallensteinplatz sowie zwischen Absberggasse und Schottenring. Die Umleitung vom D wirkt sich auch auf die Linie 71 aus: Um Platz für den D zu machen, fährt der 71er nur bis zum Schwarzenbergplatz. Alternativ können die Fahrgäste die Linien U4, 37, 38 und 40A nutzen.

Wiedner Hauptstraße

Seit nunmehr sechs Monaten herrscht auf der Wiedner Hauptstraße reges Baustellentreiben. Nicht nur die in die Jahre gekommene, vielbefahrene Gleisanlage wird umfassend modernisiert, sondern auch das Gesicht der ehrwürdigen Radialstraße im 4. Bezirk bekommt eine Verjüngungskur. Die Baustelle befindet sich aktuell in der finalen Phase und ab Ende November fahren die Linien 1, 62 und die Badner Bahn wieder bis zum Karlsplatz.