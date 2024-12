Neujahrs-Tour mit Johann Strauss

Eine App führt Besucher der Stadt auf den Spuren des Walzerkönigs durch Wien.

Die Walzerklänge von Johann Strauss sind beim Jahreswechsel in Wien nicht mehr wegzudenken. Passend dazu beleuchtet der neue „Johann Strauss Walk“ in Wiens Destinations-App „ivie“ das Leben und Schaffen von Johann Strauss Sohn in Wien, umrahmt von seiner unverwechselbaren Musik. In rund dreißig Minuten führt er an elf Orte, wo der Walzerkönig musiziert und gewohnt hat, und löst das Rätsel um die Locken seines Pudels. Der vom WienTourismus erstellte musikalische Spaziergang stimmt auf das Themenjahr 2025 „King of Waltz. Queen of Music.“ ein.

Verschiedenste Orte beleuchten die 500 Werke von Strauß

Einblicke in die musikalische Arbeit von Johann Strauss Sohn und die Aufführungsorte seiner über 500 Werke erhalten „ivie“-Nutzer:innen im Haus der Musik, im Musikverein, im Theater an der Wien und in der Wiener Staatsoper. Durch den Stadtpark führt der neue Audio-Walk des WienTourismus zur vergoldeten Strauss-Statue, dem wohl meistfotografierten Denkmal Wiens. Weitere der insgesamt elf Stationen sind die Karlskirche, wo der Walzerkönig zum zweiten Mal geheiratet hat, und die Diskothek Volksgarten, in der Wiens berühmtester Walzer „An der schönen blauen Donau“ in der Konzertfassung uraufgeführt wurde. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) freut sich über das neue Tool: "Die Destinationsapp ‚ivie’ liefert den idealen Überblick über das reichhaltige Programm und damit die beste Voraussetzung, um auf den Spuren des Walzerkönigs durch Wien zu wandeln.“

Neue Dimensionen in der immersiven Ausstellung

Zudem führt „ivie“ ihre Nutzer:innen noch ins „Johann Strauss Museum - New Dimensions“ - eine immersive und interaktive Ausstellung. Mit dem „House of Strauss“ im Casino Zögernitz, einem Museum über die musikalische Strauss-Dynastie im 19. Bezirk, dem Ehrengrab von Johann Strauss Sohn am Wiener Zentralfriedhof und seiner ehemaligen Wohnung in der Praterstraße, in der sich noch Originalinstrumente des Walzerkönigs befinden, begleitet der „Johann Strauss Walk“ seine Hörer:innen auch an Orte außerhalb der Innenstadt. Alle Musikstücke des neuen Audio-Walks wurden vom Wiener Johann Strauss Orchester aufgenommen - mit 42 Musiker:innen, genau wie es vom Komponisten vorgesehen war.