Neues Schubert-Zimmer im Haus der Musik

Zum 25-jährigen Jubiläum des Haus der Musik im Jahr 2025 wird die dritte Etage bei laufendem Betrieb umfassend modernisiert. Den Auftakt bildet ein neu gestalteter Raum, der ganz dem Leben und Wirken von Franz Schubert gewidmet ist.

Ein neues Highlight lockt ins Haus der Musik: Der „Schubert-Raum“ rückt den bedeutenden österreichischen Komponisten in den Mittelpunkt. Mit innovativen, virtuellen Installationen, eigens vom Team des Haus der Musik entwickelt, werden Schubert und seine Zeit interaktiv erlebbar.

Zuschauen und verstehen in welcher Zeit das Genie komponierte

Ein „Lebensrad“ visualisiert mithilfe künstlicher Intelligenz den Künstler in verschiedenen Lebensphasen und verknüpft seine Biografie mit gesellschaftlichen Strömungen seiner Zeit. Am virtuellen Schreibtisch können Besucher:innen tief in seine Gedankenwelt eintauchen und in persönlichen Briefen und Tagebucheinträgen stöbern. Der Vertreter der Wiener Klassik wird so auf, zeitgemäße und inspirierende Weise zugänglich. . Die Modernisierung der dritten Etage geht etappenweise ab Anfang 2025 weiter: Dann wird der Raum des Jahresregenten Johann Strauss Sohn mit interaktiven Installationen neu gestaltet und der „Walzerkönig“ ins Rampenlicht gerückt.