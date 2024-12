Niikolo auf Wiener Märkten

Marktbesuche am Nikolaus-Tag: Wo sich Kinder Süßigkeiten vom Nikolo holen können.

Umfassender Service ist das, womit die Wiener Märkte besonders punkten wollen. Deshalb kommt jetzt in der Vorweihnachtszeit auch der Nikolo vom Marktamt wieder dort vorbei. Im Jutesack hat er diesmal nicht nur Apfel, Nuss und Mandelkern, sondern auch „saure Gwichtln“ für die Kinder. Treffen kann man ihn dieses Jahr wieder in der Woche vom 4. bis 6. Dezember auf folgenden Märkten:

Mittwoch, 4.12.2024:

09:30 - 10:30 Uhr Rochusmarkt, 1030 Wien

09:30 - 10:30 Uhr Sonnbergmarkt, 1190 Wien

11:00 - 12:00 Uhr Viktor-Adler-Markt, 1100 Wien

11:00 - 12:00 Uhr Johann-Nepomuk-Vogl-Markt, 1180 Wien 13:00 - 14:00 Uhr Meiselmarkt, 1150 Wien

13:00 - 14:00 Uhr Naschmarkt, 1060 Wien

14:30 - 15:30 Uhr Meidlinger Markt, 1120 Wien

14:30 - 15:30 Uhr Neubaumarkt, 1070 Wien

Donnerstag, 5.12.2024:

09:30 - 10:30 Uhr Servitenmarkt, 1090 Wien

11:00 - 12:00 Uhr Kutschkermarkt, 1180 Wien

12:30 - 13:30 Uhr Brunnenmarkt, 1160 Wien

14:00 - 15:00 Uhr Matznermarkt, 1140 Wien

Freitag, 6.12.2024:

10:00 - 11:00 Uhr Karmelitermarkt, 1020 Wien

12:00 - 13:00 Uhr Mazzucco-Markt, 1220 Wien

14:00 - 19:00 Uhr Floridsdorfer Markt, 1210 Wien

Nikolo-Designmarkt am Schlingermarkt

Am 6. Dezember 2024 ab 14 Uhr wird der Nikolo beim Nikolodesignmarkt Floridsdorfer Markt, auch "Schlingermarkt" genannt, eine besondere Freude bereiten und die Herzen mit vorweihnachtlicher Stimmung erfüllen. Zusätzlich werden viele Aussteller*innen die Besucher:innen mit einem vielfältigen und einzigartigen Angebot an Geschenkideen und Designstücken begeistern. Feinster Punsch beim Marktamtspunschstand sorgt für wohltuende Wärme, der gesamte Erlös wird an den Verein „Freunde der Tierecke“ gespendet und unterstützt damit Tiere in Not. Ein Besuch am Schlingermarkt verspricht somit nicht nur einzigartige Einkaufserlebnisse, sondern auch die Möglichkeit, Gutes zu tun.

Infos

Nähere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 - 8090. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.