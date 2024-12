"Nur auf Arabisch" - FPÖ tobt wegen Stadt-Wien-Schild

Ein Aushang in einem Ottakringer Gemeindebau sorgt für Aufregung.

Ein Aushang im Müllraum eines Gemeindebaus im 16. Bezirk erhitzt die Gemüter: Dort gibt es offenbar Informationen zur Mülltrennung – ausschließlich auf arabisch und nicht auf Deutsch, wie Wiens FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss via X behauptet. Der FP-Politiker postete ein Foto des Aushangs und sieht darin einen "weiteren Beleg für die katastrophale Entwicklung unserer Stadt", so Krauss.

Die Realität im roten Wien unter Michael Ludwig: In einem Gemeindebau in Ottakring wird im Müllraum ausschließlich auf Arabisch beschildert – Deutsch? Fehlanzeige! Ein weiterer Beleg für die katastrophale Entwicklung unserer Stadt. pic.twitter.com/aYtCvw9K2N — Maximilian Krauss (@Max_Krauss) December 19, 2024

"Die Realität im roten Wien unter Michael Ludwig: In einem Gemeindebau in Ottakring wird im Müllraum ausschließlich auf Arabisch beschildert – Deutsch? Fehlanzeige!", schreibt Krauss.

Krauss-Kritik an Stalin-Gedenktafel

Erst kürzlich schoss der FPÖ-Politiker gegen die SPÖ. Die Blauen attackierten die SP dafür, dass sie eine Entfernung des Stalin-Gedenkens abgelehnt habe. "Es ist ein Skandal, dass mit den Stimmen der SPÖ in der Sitzung der Meidlinger Bezirksvertretung die Entfernung einer Gedenktafel an den millionenfachen Massenmörder Josef Stalin abgelehnt wurde", tobt der Wiener FPÖ Klubobmann Maximilian Krauss.

Inzwischen beantragten sie Wiener Regierungsparteien SPÖ und NEOS via Antrag im Gemeinderat, eine mögliche Entfernung der umstrittenen Stalin-Gedenktafel in der Schönbrunner Schlossstraße in Meidling zu prüfen.

Seit dem Dezember 1949 gibt es an einem Haus in der Schönbrunner Schloßstraße (12. Bezirk) eine Stalin-Gedenktafel. Diese sorgte bereits in der Vergangenheit immer wieder für Polit-Aufregung.