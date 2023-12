Odachlosen-Morde: Wiener Polizei gibt Pressekonferenz

Nach der Festnahme eines 17-Jährigen, der die Tötung von zwei Obdachlosen in Wien gestanden hat, lädt die Landespolizeidirektion heute um 11.00 Uhr zu einer Pressekonferenz im Bundeskriminalamt. oe24.TV berichtet LIVE.

Ein 17-Jähriger hat die Tötung von zwei Obdachlosen diesen Sommer in Wien gestanden. Der Bursch kam am Montagnachmittag in eine Polizeiinspektion und stellte sich im Beisein eines Anwalts, bestätigte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Ab 11 Uhr will die Wiener Polizei nun weiterer Details bekanntgeben.

Bei den Messerattacken auf schlafende Obdachlose waren ein 56- und ein 55-Jähriger getötet worden. Einen weiteren Angriff hatte eine 51-Jährige mit Verletzungen überlebt.