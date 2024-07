Öffi-Chaos in Wien wegen "Bedienfehler" an Kran

Großeinsatz gegen brutale Banden-Kämpfe in Wien Auf die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Gruppen von jungen Männern in Wien folgten Schwerpunktaktionen an Hotspots entlang der U6 in der ganzen Stadt. Tenor: Man werde nicht zulassen, dass es Plätze gibt, wo sich die Bevölkerung nicht mehr hintraut.