Öffnungszeiten am Wiener Gürtel-Pool werden verlängert

Ab Donnerstag wird das Becken bis 21.00 Uhr in Betrieb sein. Rund 10.000 Besucher in den ersten zehn Tagen.

Die temporäre Planschgelegenheit am Wiener Gürtel wird offenbar gerne in Anspruch genommen - was nun zu einer Ausdehnung der Öffnungszeiten um eine Stunde führt. Ab morgen, Donnerstag, ist der Pool statt bisher bis 20.00 Uhr bis 21.00 benutzbar. Die anderen Bereiche, also etwa der Grünfläche oder das Gastro-Kiosk, sind wie zuvor bis 22.00 Uhr in Betrieb, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.

© TZOE/Fuhrich

© TZOE/Fuhrich

In den ersten zehn Tagen konnten rund 10.000 Gäste auf dem für Fahrzeuge derzeit gesperrten Kreuzungsplateau in Westbahnhof-Nähe verzeichnet werden. Die "Gürtelfrische West", wie der offizielle Name lautet, ist noch bis Ende August geöffnet. Der Eintritt ist frei, lediglich der Poolgang ist angesichts der geltenden Coronavirus-Maßnahmen streng reglementiert.