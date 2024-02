Park-App verärgert Hunderte am Nachmittag

Seit Stunden ist die Handy-App zum Parken ausgefallen. Ohne ausgefüllte Papier-Parkscheine hat man Pech gehabt und kann gestraft werden.

Wer in Wien am Nachmittag eine Parkberechtigung über die Handy-Parken-App wollte, hatte schlechte Karten: Ab 13 Uhr ging nichts mehr und das blieb so. Ohne konventionelle Parkscheine aus Papier im Handschuhfach ist man aufgeschmissen, denn gestraft wird trotzdem.

Bezahlen ist nicht möglich

Wie auf der Störungsseite der Handy-Parken-App ersichtlich ist, haben die meisten Benutzer Probleme beim Bezahlen, gefolgt von Ärgenissen beim Einloggen und überhaupt mit dem Hochfahren der App. Der Ärger ist bei den Autofahrern groß.