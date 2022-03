Pensionist in Wien von E-Mopedauto lebensgefährlich verletzt

Der Lenker erwischte den Pensionisten beim Zurückschieben.

Ein 86-jähriger Fußgänger ist am Freitagvormittag in Wien-Liesing von einem E-Mopedauto lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich ereignete sich der Unfall gegen 11.15 Uhr in der Mackgasse. Ein 32-Jähriger setzte offenbar recht schnell mit seinem Fahrzeug zurück, um zu einem Parkplatz zu kommen. Trotz einer Rückfahrkamera in dem E-Mobil übersah er dabei offenbar den Pensionisten, der auf der Fahrbahn ging.

Das E-Mopedauto stieß den 86-Jährigen um, der lebensgefährlich am Kopf verletzt wurde. Ein Notarzt und Sanitäter der Berufsrettung Wien versorgten den Mann notfallmedizinisch, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in den Schockraum eines Spitals gebracht wurde.