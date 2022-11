Pistolen-Mann überfällt Glücksspiellokal

Ein bisher unbekannter Täter überfiel am Donnerstag mit einer Pistole bewaffnet ein Glücksspiellokal in Wien-Favoriten und flüchtete. Die Fahndung läuft.

Wien. Am Donnerstag um 12.45 Uhr überfiel ein maskierter, mit einer Pistole bewaffneter Mann ein Casino in Wien-Favoriten und bedrohte drei Angestellte. Der Mann soll die Angestellten aufgefordert haben, ihn in den Tresorraum zu bringen, wie die Polizei berichtet. In einem mitgebrachten Rucksack verstaute er das Bargeld aus dem Tresorraum und flüchtete. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt.

Täterbeschreibung

Der Man soll 170-175 cm groß sein und eine schlanke, sportliche Figur haben. Er war dunkel bekleidet und trug spitze dunkle Schuhe. Er soll eine dunkle Baskenmütze, einen schwarzen Mundschutz und Handschuhe getragen haben.

Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Fahndung nach dem Flüchtenden ist am Laufen.