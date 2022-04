× Pkw crasht in Mode-Geschäft in Wien

Der Eingangsbereich der Filiale ist komplett demoliert.

Wien. Am Mittwoch kurz vor 15 Uhr krachte auf der Kreuzung Laxenburger Straße/Buchengasse in Wien-Favoriten ein Auto in den Eingangsbereich eines Bekleidungs-Geschäftes. Bei dem schweren Unfall wurde der Eingangsbereich der Filiale komplette demoliert. Laut Berufsrettungs-Sprecher wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt: Ein 11-jähriges Kind erlitt leichte Kopfverletzungen, wurde aber wegen Verdachts auf eine Wirbelsäulen-Verletzung ins Spital gebracht. Eine 60-jährige Frau wurde schwer verletzt, vor Ort von der Berufsrettung stabilisiert und ebenfalls ins Krankenhaus transportiert.

Die Berufsrettung Wien war mit mehreren Teams und unterstützt vom Samariterbund vor Ort.

Die Feuerwehr war mit 24 Mann und 5 Fahrzeugen im Einsatz, da es in der Alarmierung zunächst hieß, es handle sich um einen Unfall zwischen zwei Pkw und eingeklemmten Personen – vor Ort hat sich herausgestellt, dass keine Personen im Pkw eingeklemmt sind und es sich nur um ein Unfall-Auto handelte. Die Feuerwehr barg das Auto und verschließt jetzt die Auslagenscheibe, wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber oe24 berichtet.

Die Hintergründe des Unfall sind noch unklar.

Hier wird der das Unfall-Auto, ein Mercedes A-Klasse, von der Feuerwehr geborgen:

Video zum Thema: Mercedes donnert in Mode-Geschäft

