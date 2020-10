Die Blockade der Klimaaktivisten von Extinction Rebellion in der Friedrichstraße Ecke Operngasse in der Wiener Innenstadt sollte am Freitagvormittag doch aufgelöst werden. Die Manifestanten gaben via Twitter bekannt, dass eine entsprechende Durchsage seitens der Polizei erfolgt sei. Polizeisprecher Markus Dittrich bestätigte der APA, dass die Räumung kurz vor 10.00 Uhr gestartet wurde.

Die Aktivisten blockierten die Straße auch noch um 6:00 morgens.

25 Lustige können also in Wien machen, was sie wollen - zB auch den Morgenverkehr lahmlegen. Gibt‘s in dieser Stadt noch so was wie Rechtsstaatlichkeit, ⁦@BMI_OE⁩ ?

Darf die @LPDWien⁩ bei diesen Aktionen nur noch zuschauen? Was ist da los bei Euch? pic.twitter.com/EPgZXhS9wB