× Polizei-Großaufgebot bei Schwurblern und Linken

Hunderte Polizisten versuchten, einen Crash am Schottentor zu verhindern.

Wien. Im Sigmund-Freud-Park vor der Votivkirche – wo es im Vorjahr mit der Polizei gekracht hatte – feierte am 1. Mai das linke Netzwerk Mayday den Tag der Arbeit. Am Rand des Platzes, direkt beim Jonas-Reindl am Schottentor, konzentrierte sich ein Großaufgebot der Polizei.

© TZOe Fuhrich ×

Linke Demo mit Bengalen.

Man wollte ein Zusammentreffen der autonomen Szene mit den am Ring demonstrierenden Corona- und Impfkritikern verhindern, unter die sich laut Zeugen wieder zahlreiche Rechtsradikale gemischt hatten.