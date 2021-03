Polizei löst Corona-Party mit 300 Personen am Yppenplatz auf

Großeinsatz am Samstagnachmittag am Yppenplatz im 16. Wiener Gemeindebezirk. oe24 hat die Fotos vom Polizeieinsatz.

In Begleitung des Gesundheitsamts hat die Polizei am Samstag um ca. 16.30 Uhr eine Corona-Party am Yppenplatz in Wien-Ottakring aufgelöst.

Laut Polizei, die mit Hunden anrückte, befanden sich bis zu 300 Teilnehmer vor Ort.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Die Teilnehmer verhielten sich friedlich. Es gab dennoch mehrere Anzeigen aufgrund zahlreicher Verstöße gegen das Corona-Maßnahmengesetz.