Polizei nahm Corona-Positiven aus Quarantäne-Station fest

Der Mann war zur Festnahme ausgeschrieben und wurde von den Beamten in die Justizanstalt gebracht.

Wien-Favoriten. Sicherheitspersonal einer COVID-Quarantänestation für Obdachlose fanden bei einem 37-jährigen (Stbg.: Österreich) Untergebrachten Suchtmittel, weshalb sie die Polizei verständigten. Die Beamten stellten anhand der Personalien fest, dass gegen den Mann eine Festnahmeanordnung besteht. D

ie Festnahme erfolgte in seiner Unterkunft durch ein Kompetenzteam der Bereitschaftseinheit Wien, da der Beschuldigte COVID-positiv ist. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Dort wird er wegen seiner Corona-Infektion in einen gesonderten Bereich gebracht.