Polizei stellte über 70kg Drogen in Wohnungen sicher

Die Festnahme eines 45-Jährigen hat die Wiener Polizei vor genau einer Woche zu einer Suchtgiftsicherstellung von größerem Ausmaß geführt.

Wie die Landespolizeidirektion berichtete, sei der Slowake am Mittwoch vergangene Woche am Wiedner Gürtel in Favoriten bei einer Übergabe mit zwei Beteiligten erwischt worden. Im Zuge von Razzien in den Wohnungen des 45-Jährigen und einer der beiden Männer fand die Polizei schließlich 7,2 Kilogramm Kokain und 69,2 Kilogramm Marihuana.

Ebenfalls stellten die Ermittler der Außenstelle Süd des Landeskriminalamts Bargeld in Höhe von 1.020 Euro sicher. Den Straßenverkaufswert der Drogen wollte die Landespolizeidirektion Wien gegenüber der APA am Mittwoch nicht preisgeben. Es handle sich jedenfalls um einen hohen Betrag, teilte ein Sprecher lediglich mit.

Im Zuge der Festnahme hatte die Polizei rund 30 Gramm Kokain bei dem 45-Jährigen gefunden. Bei den weiteren festgenommenen Männern handelt es sich um einen 38-jährigen und einen 52-jährigen Serben.