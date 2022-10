× Polizei sucht nach Einbruch in Wien dieses Duo

Der Vorfall wurde von der Videoüberwachung in dem Geschäft aufgezeichnet. Dadurch konnten Fotos der zwei mutmaßlichen Täter gesichert werden.

Wien. Zwei bislang unbekannte Männer stehen im Verdacht, am 28.08.2022, gegen 07:00 Uhr, in ein Geschäftslokal im Bezirk Wieden eingebrochen und Wertgegenstände, wie beispielsweise einen Laptop, gestohlen zu haben. In das Innere des Geschäfts sollen die beiden über die Eingangstür gelangt sein, die sie aufgebrochen haben sollen. Die Schadenssumme soll sich im mittleren vierstelligen Eurobereich befinden, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Der Vorfall wurde von der Videoüberwachung in dem Geschäft aufgezeichnet. Dadurch konnten Fotos der zwei mutmaßlichen Täter gesichert werden.

© LPD Wien

© LPD Wien ×

© LPD Wien ×

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außen-stelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 43633 bzw. 43800 erbeten.