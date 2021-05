Polizei verhängt Platzverbot vor israelischer Botschaft in Wien

Wegen der Gewalt-Eskalationen in Israel sowie in den palästinensischen Gebieten, kam es auch bereits in Wien zu Demos.

Wien. Aufgrund der aktuellen Vorkommnisse und der jüngsten Gewalt-Eskalationen in Israel sowie in den palästinensischen Gebieten, kam es auch bereits zu Demonstrationen im Wiener Stadtgebiet. Eine Gefahreneinschätzung des Landesamtes für Verfassungsschutz ergab, dass es auch im Bereich der israelischen Botschaft in Wien, in der Anton-Frank-Gasse im 18. Bezirk, zu einer allgemeinen Gefahr für Leben oder Gesundheit mehrerer Menschen oder einer allgemeinen Gefahr für Eigentum oder Umwelt in großem Ausmaß kommen kann. Deshalb wird von der Landespolizeidirektion Wien ein Platzverbot gemäß § 36 Abs. 1 Sicherheitspolizeigesetz verordnet, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Somit sind das Betreten und der Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten. Eine Nichtbefolgung wird als Verwaltungsübertretung geahndet.