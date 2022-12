× Polizei warnt vor gefährlichen Säure-Einbrüchen

Die ätzende Säure kann zu schweren Verletzungen führen.

Die Polizei ermittelt derzeit in rund einem dutzend Einbrüchen in Wien, bei denen Säure in die Zylinderschlösser der Eingangstüren eingebracht und so geöffnet wurden. Da diese Säure ätzend ist und zu schweren Verletzungen führen kann, sollte umgehend die Polizei verständigt werden.

Da diese Säure ätzend ist und zu schweren Verletzungen führen kann, ergeht seitens des Landeskriminalamts Wien folgende WARNUNG:

Sollte sich nach einem Wohnungseinbruch Flüssigkeit an der Wohnungstür bzw. am Türschloss befinden, den Kontakt mit der Flüssigkeit unbedingt vermeiden. Die Säure wirkt auf Haut, Atemwege und Schleimhäute ätzend! Sollte es aber zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit der Flüssigkeit kommen, sofort mit Wasser neutralisieren. Achtung. Keine Seife verwenden!!!!

Unbedingt sofort die Polizei unter 133 verständigen!!!