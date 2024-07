Flughafen Wien: Polizeieinsatz wegen aufgebrachter Türkei-Touristen

Rund 100 Ankara-Urlauber saßen am Flughafen in Wien fest.

Unübersichtliche Szenen am Gate der Airline Andolujet am Vienna Airport am Sonntagabend. Denn kurz vor dem Abflug, gegen 21 Uhr, stornierte die Billigairline den Flug von Wien nach Ankara. 100 Passagiere, die in den Urlaub oder in die Heimat reisen wollten, waren von der Stornierung betroffen.

Unmut machte sich unter den Reisenden breit, die Stimmung war äußerst angespannt und drohte bei manchen Passagieren zu kippen. Weder die Mitarbeiter der türkischen Airline noch das Flughafenpersonal schafften es, die aufgebrachten Urlauber zu beruhigen. Erst nachdem die Polizei vor Ort eintraf, konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden.

© Viyana Manset Haber ×

Ähnlicher Vorfall am Tag zuvor

"Mit Unterstützung der Polizei konnten die Reisenden beruhigt und die Situation entspannt werden", so Peter Kleemann, Pressesprecher des Flughafens. Die Passagiere wurden danach von der Airline betreut und auf andere Flüge umgebucht.

Es ist nicht der erste Vorfall bei Andalujet. Nur einen Tag zuvor, am Samstag, durften beim gleichen Flug von Wien nach Ankara 15 Personen nicht mitfliegen. Grund dafür war eine Überbuchung des Flugzeuges.