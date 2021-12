Polizisten retten Hund von Fahrbahn

Vierbeiner irrte in der Brigittenau herum - Raser mit 159 km/h in 80er-Zone unterwegs.

Beamte der Landesverkehrsabteilung der Wiener Polizei haben am Mittwochabend bei einem Schwerpunkt gegen Schnellfahrer, Alkohol- und Drogenlenker in der Brigittenau einen Hund gerettet. Der Vierbeiner irrte gegen 20.00 Uhr in der Wehlistraße orientierungslos umher und war sehr verängstigt. Er kreuzte mehrfach die Fahrbahn. Die Beamten fingen den etwa sechs Monate alten Mischling nach einigen Minuten ein.

© LPD WIEN Wiener Polizisten haben bei einem Schwerpunkt gegen Schnellfahrer, Alkohol- und Drogenlenker in der Brigittenau einen Hund gerettet. Der Vierbeiner irrte in der Wehlistraße orientierungslos umher und war sehr verängstigt. ×

Die Verkehrsleitzentrale kümmerte sich mit Polizeidiensthundeführern und dem Tierquartier um die Ausforschung des Besitzers, was relativ schnell möglich war. Unterdessen fütterten die Polizistinnen und Polizisten den Vierbeiner, bis sein Besitzer ihn abholen konnte.

Beim Schwerpunkt selbst gab es 29 Anzeigen wegen Alkohol- und Suchtmittelbeeinträchtigungen sowie sechs vorläufige Führerscheinabnahmen. Die Beamten erwischten auch einen Raser, der mit 159 km/h statt erlaubten 80 unterwegs war. Sie nahmen darüber hinaus sechs Kennzeichen wegen technischer Mängel an den Fahrzeugen ab und erstatteten 174 Anzeigen sowie 105 Organmandate wegen Schnellfahrens.