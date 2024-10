Portier: "Ich fand den Toten mit roter Lederjacke"

Der Portier des Österreichischen Wachdienstes (ÖWD) entdeckte die Leiche, die beim Würstelstand lag.

Eine furchtbare Entdeckung machte Anton P. (54), kurz nachdem er seinen Dienst als Tagesportier beim Österreichischen Wachdienst (ÖWD) um die Ecke antrat. "Unser Elektriker sah den Mann am Würstelstand liegen und informierte mich", so P. zu oe24. "Als ich nachsah, es war gerade kurz nach 6 Uhr, dachte ich zuerst, dass es sich um einen Betrunkenen handelt, der eingeschlafen war", so der Sicherheitsmitarbeiter. "Der Mann kauerte am Boden angelehnt an den Imbiss."

© Kovac ×

Nachdem Anton P. die Rettung alarmiert hatte, habe er sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. "Ich führte eine Herzmassage durch, merkte dabei aber, dass sein Arm schon etwas steif war, es kam keinerlei Reaktion."

Laut dem Zeugen sei der Mann um die 60 Jahre alt gewesen, habe eine rote Lederjacke und lange grau melierte Haare, die zu einem Schwanz zusammengebunden waren, getragen.

© Marlene Kovacs OE24 ×

Auch die alarmierten Einsatzkräfte versuchten noch alles, um den vorerst Unbekannten wieder ins Leben zurückzuholen. Leider konnte aber nur noch der Tod festgestellt werden.

Todesursache noch unklar

Wie der Mann mit roter Lederjacke ums Leben kam, der laut Polizei aus dem Obdachlosenmilieu stammen dürfte, ist derzeit noch unklar. "Offensichtliche schwere Verletzungen konnte ich nicht an ihm entdecken, er hatte nur eine Schürfwunde an der Hand", schildert der Portier. Die Kriminalpolizei habe P. bereits zu dem Fall befragt.

Auch Stunden nach der Entdeckung lag die Leiche noch im weißen Polizeizelt, das direkt vor dem Würstelstand an der Ecke aufgestellt wurde. Zwei Beamte bewachten auch am Vormittag noch den Ort des Geschehens. "Mich hat gewundert, dass der Mann nicht schon vorher gefunden wurde. Denn der Würstelstand hat normalerweise sehr lange offen und es stehen dort auch in der Früh viele Leute herum". so Anton P.