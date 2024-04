Prater-Sauna reloaded: Neue Ära neues Programm

Nach dem "Tanz in den Mai" wird alles neu

Alles neu macht der Mai! Wiens legendäre Clubinstitution für elektronische Musik, die Pratersauna, kündigt eine umfassende strategische Neuausrichtung an. Nach dem ersten Mai-Wochen nde wird der Club mit einem frischen und ausschließlich selbst kuratierten Musikprogramm neue Maßstäbe setzen. Ziel ist die Stärkung der Club-Identität durch regelmä ßige, hochkarätige Events sowie ein neues Logo.

Traditionell. Mit "Tanz in den Mai" am 1. Mai startet die Pratersauna in eine neue Club-Ära. Am 3. und 4. Mai folgt die offizielle Eröffnung mit den Eventformaten "Multicolor" und "Monochrom" - Beginnend mit Star-DJ Carlita am Freitag, den 3. Mai und Model-DJ Patrick Mason am Samstag, den 4. Mai. Die Freitage stehen unter dem Motto "Multicolor".