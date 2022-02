Kein Ende der Teuerungs-Welle. So rasant stiegen Preise zuletzt vor 38 Jahren.

Wien. Kassasturz in vielen Haushalten. Wie soll man auf die Teuerung reagieren? Jetzt erreicht uns eine weitere Schock-Meldung: Die Inflation im Jänner – also die Rate, mit der Preise für Waren und Dienstleistungen gestiegen sind – liegt bei 5,1 %. So hoch war die Teuerung zuletzt 1984 – vor 38 Jahren.



