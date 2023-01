Am fünften Tag der Klima-Proteste liegen in Wien die Nerven blank: Weil Aktivisten am Naschmarkt den Frühverkehr blockierten, rastete Naschmarkt-Wirt Gerhard Urbanek aus.

Aktivisten der "Letzten Generation" haben Freitagfrüh den Bereich rund um den Wiener Naschmarkt im Bereich der Secession blockiert. Die Teilnehmer klebten sich auf die Fahrbahn des Getreidemarkts, der Friedrichstraße sowie der Rechten Wienzeile, mit entsprechenden Folgen für den Frühverkehr. Nicht nur bei den Autofahrern liegen die Nerven schon blank: Vor den oe24.TV-Kameras rastete Promi-Wirt Gerhard Urbanek, der am Naschmarkt ein Lokal betreibt, aus. Er wollte sich gerade mit dem Auto auf den Weg ins Spital zu seiner Tochter (32) machen, diese habe erst gestern eine Krebs-Operation gehabt, so der Gastronom. "Und ich werd von euch Arschlöchern hier aufgehalten", brüllte er die Aktivisten an. "Ich scheiß auf euch! Ich hab auch ein grünes Herz", so Urbanek weiter. Auf der Rechten Wienzeile standen die Autos zurück bis zur Kettenbrückengasse, auf der ehemaligen Zweierlinie bis zum Volkstheater. Auf den Ausweichstrecken in der unmittelbaren Umgebung gab es auch stockenden Verkehr bzw. Staus.