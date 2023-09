Räuber in Anzug kam mit Fleischermesser

Einen gespenstischen Auftritt legte ein Tankstellenräuber in Wien hin, der wie ferngesteuert in eine Tankstelle kam und so gar nicht zum Anzug-Outfit passend einen Riesen-Messer trug.

Wien. Passiert ist der Coup, der nach einem Halloween-Filmmoment aussieht, bereits Anfang Juni. Immerhin haben es die Behörden geschafft, noch vor Ablauf eines halben Jahres und vor dem echten Halloween-Ferst die Fotos von der Überwachungskamera freizugeben - die einen hageren Mann mit Kurzhaar-Frisur und Mehrtages-Bart hinter der Corona-Maske zeigen, der auf abartig verwinkelte Weise mit der Hand ein großer Fleischermesser (vermutlich aus Keramik) hält. © bpd wien Derart bewaffnet ging der Anzugträger mit Sneakers und T-Shirt darunter wortlos um 6.48 Uhr an den Kunden einer Tankstelle in Simmering vorbei, forderte im Wiener Slang vom Angestellten Bargeld und Zigaretten und suchte mit der Beute das Weite. Hinweise auf den Gesuchten bzw. eventuelle Beobachtungen, was seinen Fluchtweg angeht, unter 01 31310 57800 (LKA Süd).