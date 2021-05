Räuber überfiel mit Messer Trafik in Wien-Donaustadt

Ein Mann hat am Dienstag gegen 16.00 Uhr eine Trafik in Wien-Donaustadt überfallen.

Verlangte Zigaretten

Ein Mann hat am Dienstag gegen 16.00 Uhr eine Trafik in Wien-Donaustadt überfallen. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass kam der Mann in das Geschäft in der Süßenbrunner Straße und verlangte zunächst Zigaretten. Als der Trafik-Angestellte ihm die Rauchwaren gab, zückte der Täter ein Messer und forderte Geld. Der Angestellte gab dem Räuber daraufhin das Geforderte, der dann in Richtung Hirschstettner Straße flüchtete.

Sofortfandung

Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Der Täter sprach laut dem Trafikanten akzentfreies Deutsch, war dunkel gekleidet mit einer Sportjacke und einer Kappe. Außerdem trug er eine FFP2-Maske und eine Stofftasche. Die Polizei bat um Hinweise an die Außenstelle Nord des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer 01-31310-67800 DW.