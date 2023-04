Rammbock-Bande plündert mitten in City Luxusboutique

Die Einbrecher kamen auf die brachiale Tour – mit Vollgas in die Auslage.

Wien. Ein Auto als Rammbock nutzten bisher unbekannte Täter Sonntagfrüh in der Innenstadt. Die Bande krachten mit dem Fahrzeug – den sie vor dem Coup und in der Hollandstraße im 2. Bezirk gestohlen hatten – in die Eingangstüre eines Herrenausstatters und verschafften sich so Zugang zu der Luxusboutique.

Man kann ausgehen, dass die Einbrecher genau wussten, dass sie nur teuerste Markenware ergattern würden und konnten mit dem prall gefüllten Einbruchswagen – einem Renault Megane Scenic in blauer Lackierung mit dem Kennzeichen W-58189F – flüchten. Hinweise über den Verbleib des Fahrzeuges sowie auf bis zu drei Täter sind dringend erbeten.