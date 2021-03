Razzia bei Maskenproduzent Hygiene Austria

Der Maskenproduzent soll China-Masken umetikettiert und als österreichische Masken ausgegeben haben.

Wie oe24 erfuhr, ist zurzeit gerade eine Hausdurchsuchung beim österreichischen Maskenproduzenten Hygiene Austria im Gange. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Palmers und Lenzing. Laut oe24-Informationen läuft die Hausdurchsuchung an zwei Standorten - am Büro-Standort im Ares-Tower in Wien-Donaustadt und am Produktionsstandort in Wiener Neudorf. Hintergrund soll der Verdacht sein, dass Hygiene Austria China-Masken als österreichische Masken umetikettiert haben soll.

Unternehmen bestätigt Hausdursuchung an zwei Standorten

"Ich kann bestätigen, dass derzeit gerade eine Hausdurchsuchung im Gang ist und der Verdacht der Umetikettierung im Raum steht, mehr wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht", so ein Sprecher der Lenzing AG gegenüber oe24.

Brisanter Termin vor U-Ausschuss

Das Datum der Hausdurchsuchung ist brisant: Geschäftsführer der Hygiene Austria ist Tino Wieser. Der Schwager von Kanzler-Sekretärin Lisa Wieser, die am Donnerstag im U-Ausschuss aussagen wird. "Das ist der nächste Frontal-Angriff der Justiz gegen die ÖVP", so ein Regierungsinsider.

Details folgen in Kürze.