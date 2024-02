Restaurantwoche feiert 15. Geburtstag

100 Top-Restaurants in Wien und Niederösterreich bieten Haubenküche zu Sensationspreisen.

Hauben-Menü zum Sparpreis. Vom 4. bis 10. März 2024 können Feinschmecker in knapp hundert ausgewählten Restaurants mit bis zu vier Hauben die Vielfalt der heimischen Küche entdecken.



Ab sofort können Gourmets unter dierestaurantwoche.at Feinschmecker-Menüs zum Spartarif reservieren.



Die Restaurantwoche feiert heuer ihr 15jähriges Jubiläum. Die Idee der Restaurantwoche stammt ursprünglich aus New York, wo die Restaurantwoche schon seit 1992 veranstaltet wird. Insgesamt haben in Österreich schon 500.000 Gäste an einer der Restaurantwochen teilgenommen.



Sensationspreise. Hierzulande wurden 11 Restaurants mit drei oder vier Hauben, 18 mit zwei Hauben und 32 Lokale mit einer Haube zugelassen. Zur Auswahl steht Lunch mit 2 Gängen zu 19,50 € oder Dinner mit 3 Gängen zu 39,50 €. Bei Mehr-Hauben Restaurants wird ein Aufschlag verrechnet



Gourmet-Ausflüge nach NÖ als Top-Tipp



Neben Restaurants in Tirol, wie die Fuggerstube in Alpbach, der Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und Salzburg bieten sich vor allem einige teilnehmende NÖ-Restaurants als Ausflugstipp an: Das Markthof (3041), Weinhaus Kirchberg (3470, Kirchberg am Wagram), Landgasthaus Böhm (3004, Weinzierl) und Mörwald „Zur Traube“ (3483, Feuersbrunn am Wagram).