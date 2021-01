Riesen-Wirbel: London-Flieger landen weiterhin in Wien

Erstmals wurden die Corona-Mutationen aus Großbritannien und Südafrika auch in Österreich nachgewiesen. Doch trotz allem landen weiterhin Flüge aus Großbritannien. Was dahinter steckt.

Die Corona-Mutationen sind jetzt auch bei uns. Am Montag bestätigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), dass erste Fälle in Österreich festgestellt wurden. Bei insgesamt fünf Personen wurde eine neue Variante nachgewiesen. Vier davon trugen die britische Mutation in sich, einer davon die südafrikanische.Eigentlich versuchte die Regierung diesem Worst-Case bereits entgegenzuwirken und erließ ein Landeverbot für Flieger aus Großbritannien und Südafrika. Doch bei einem Blick auf die Ankunftstafel des Flughafen Wien schaut die Sache anders aus. Zwei Flieger (Ryanair und British Airways) aus London sind am Montag in Schwechat gelandet.Ist das Verbot also hinfällig? oe24 fragte nach.