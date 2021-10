Ring wegen Anti-Kurz-Demo gesperrt

In Wien findet der Zeit eine Demo gegen die Regierung statt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

In Wien findet heute eine Demo gegen das "System Kurz" statt. Mehrere hundert Teilnehmer nehmen an der Kundgebung teil. Die Polizei bestätigte oe24, dass der Ring derzeit gesperrt ist. Die Demonstration startete um 16 Uhr vor dem Parlament. An die 700 Personen nehmen an der Demonstration teil, zu der mehrere linke Organisationen aufgerufen haben.

Auch die U2Z fällt derzeit aus: