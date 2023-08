Die Verdächtige soll 87-Jährigem Uhr vom Handgelenk gerissen haben

Die Wiener Polizei fahndet nach einer Frau, die am 19. Juli in einem Stiegenhaus in der Leopoldstadt einem 87-Jährigem die Rolex geraubt haben soll. Die etwa 30-Jährige soll sich dem Pensionisten in dem Haus in der Großen Pfarrgase von hinten genähert und die Uhr vom Handgelenk gerissen haben. Weil der Mann laut schrie, ließ die mutmaßliche Täterin die Uhr in Panik fallen und flüchtete in Richtung Leopoldsgasse.

Die Wiener Polizei hat am Donnerstag Lichtbilder der Frau veröffentlicht und bittet Zeugen, denen die Tatverdächtige vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen ist, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten. Die Frau ist 1,70 Meter groß und hat 75 bis 80 Kilogramm. Sie hat schwarze Haare und war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Hose und einem weißen Oberteil bekleidet.