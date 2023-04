Ein 33-jähriger Rumäne soll bei einem Streit am Donnerstag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf seiner 27-jährigen Lebensgefährtin ein Küchenmesser vor den Hals gehalten, sie mit dem Umbringen bedroht und geschlagen haben.

Er wurde von der herbeigerufenen Polizei festgenommen, berichtete die Exekutive am Freitag in einer Aussendung. In der Wohnung stellte sich heraus, dass der Mann auch den Fernseher und eine Lampe beschädigt hatte. Außerdem soll er, nachdem er die Wohnung kurzzeitig verlassen hatte, mit einem Einkaufswagen versucht haben, die Wohnungstüre aufzudrücken, wobei diese Schaden nahm, so die Polizei. Lesen Sie auch Bedrohte Lebensgefährtin mit Messer: Festnahme Im Zuge eines Streits soll ein 57-jähriger ungarischer Staatsangehöriger seine 63-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer bedroht haben.

Gleich drei Auseinandersetzungen mit Messer in Wien Zu mehreren Auseinandersetzungen mit einem Messer ist es in den vergangenen beiden Tagen in Wien gekommen. Die Beamten nahmen den rumänischen Staatsbürger fest. Gegen den Mann wurde außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 33-Jährige war nicht geständig.