S-Bahn-Sperre am Weekend

Von Freitagnacht bis Montag fährt die S-Bahn zwischen Floridsdorf und Praterstern wegen Bauarbeiten nicht - ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet

Wien. Die ÖBB führen Arbeiten am Oberbau der Nordbahndonaubrücke durch. Weil Brückenhölzer getauscht werden müssen, wird das kommendes Wochenende Auswirkungen auf den Fahrplan der S-Bahn in und um Wien haben.



Die Hauptarbeiten beginnen am Freitag um 22.30 Uhr und werden bis Montag um 04.30 Uhr dauern. In dieser Zeit richten die ÖBB zwischen Praterstern und Floridsdorf einen Schienenersatzverkehr ein, da ein Großteil der Züge in diesem Bereich nicht fahren kann. Auch die Nacht-S-Bahn auf der Linie S7 zwischen Wien Mitte und Schwechat fährt an diesem Wochenende im Schienenersatzverkehr.