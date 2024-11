Schafe beenden Mäh-Saison

Nächstes Jahr gibt es ein Wiedersehen auf der Wiese.

Jeder noch so schöne Inselsommer hat ein Ende: Nun wurde es für Flocki, Luisa, Willi und die restliche Schafherde an der Zeit, die Reise von der Donauinsel zurück in das Winterquartier anzutreten. Dabei blickt die tierische Mäh-Brigade der Abteilung Stadt Wien - Wiener Gewässer auf eine erfolgreiche Saisonbilanz zurück: Rund 11 Hektar Wiesenfläche wurden von Ende April bis Anfang November von der Schafherde im naturnahen Norden der Donauinsel abgemäht. „Auch dieses Jahr haben die Inselschafe wieder einen grandiosen Beitrag zur klimafitten Donauinsel geleistet: Mithilfe der Inselschafe erfolgt die Wiesenmahd nicht nur ohne Einsatz von Maschinen und damit wesentlich leiser, auch die Artenvielfalt wird gestärkt, da immer genügend Gräser und Wiesenblumen für die Insekten stehen bleiben.

Klima-Fit-Projekt

Die Schafbeweidung wurde 2019 als Teil des EU-Projekts LIFE DICCA eingeführt, das die Fachabteilung Stadt Wien - Wiener Gewässer auf der Donauinsel gestartet hat, um die einmalige Wiener Freizeitoase klimafit zu machen und die Artenvielfalt zu bewahren. Innerhalb des Projektzeitraumes von 2019 bis 2024 hat die Schafherde insgesamt rund 60 Hektar Wiesenfläche abgemäht, was mehr als der 6-fachen Gesamtfläche des Wiener Stadtparks entspricht. Auch nach dem Abschluss des EU-Projekts wird die Stadt Wien die Mahd mit den Schafen fortsetzen: „Die Inselschafe zählen mittlerweile ohne Zweifel zum ‚fixen Inventar‘ der Donauinsel. Aufgrund der erfreulichen Bilanz wird die Schafbeweidung auch über die Projektlaufzeit hinaus als ‚Best-Practice-Beispiel‘ weitergeführt“, so Gerald Loew - Leiter der Wiener Gewässer.

Grasen schont Arten

Durch das schonende Grasen der Tiere wird einer Verbuschung der Wiesen vorgebeugt. Zarte Untergräser erhalten mehr Licht und können sich besser entfalten. Das kontinuierliche Blütenbuffet kommt wiederum Insekten zugute: Wegdisteln und Flockenblumen, um die Schafe lieber einen Bogen machen, dienen seltenen Steinbienenarten sowie Schmetterlingen als reichhaltige Nahrungsquelle.