Schlägerei mitten auf Fahrbahn des Wiener Gürtels

26-Jähriger trat auf Kopf von Kontrahenten ein. Mann wurde festgenommen.

Ein Streit in einem Lokal am Hernalser Gürtel in Wien-Josefstadt hat sich Samstagfrüh auf die mehrspurige Fahrbahn verlagert. Als zufällig eine Polizeistreife vorbeikam, sahen die Beamte, wie ein Mann auf den Kopf seines am Boden liegenden Kontrahenten eintrat. Der 26-Jährige flüchtete zunächst, konnte aber rasch festgenommen werden. Der Verletzte musste mit schweren Kopfblessuren ins Krankenhaus gebracht werden, berichtete die Polizei am Montag.

Als die Streife gegen 6.00 Uhr eintraf, standen mehrere Leute um die Raufenden. Worum es bei dem Streit ging, war unklar, beide Männer waren alkoholisiert. Der 26-Jährige wehrte sich heftig gegen seine Festnahme. Erst mithilfe eines Pfeffersprays konnte der Slowake in Gewahrsam genommen werden.