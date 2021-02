Ein Pensionist ohrfeigte einen Rosenkavalier wegen gepflückter Blumen.

M. (55) war im Sommer 2019 auf dem Weg zu einem Rendezvous. Auf der Jedlersdorfer Straße in Wien-Floridsdorf kam er an einem öffentlichen Rosenbeet vorbei und beschloss spontan, seiner Angebeteten ein paar Blumen zu pflücken.„Ich war an diesem Tag eigentlich bestens gelaunt", sagte der 55-Jährige zu ÖSTERREICH.Im nächsten Moment geriet der Rosenkavalier in einen Streit mit einem wohlgenährten Pensionisten (70). Die zunächst verbale Auseinandersetzung artete dann allerdings aus.